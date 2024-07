Alena Seredova silenzia gli hater: "Chiletti in più? Non sono niente male"

Alice Antico 07 luglio 2024 a

a

a

Qualche tempo fa Alena Seredova era finita al centro del gossip per una serie di attacchi ricevuti riguardo il suo aspetto fisico e quei ‘kg di troppo’ che hanno infastidito i suoi hater. Nelle scorse ore la Seredova è tornata sul suo profilo personale per parlare dell’argomento attraverso delle domande degli utenti. Quando le è stato domandato se fosse soddisfatta della sua forma fisica, ha risposto: “Nì”, argomentando: “Non posso vivere in palestra per provare ad essere soddisfatta a 46 anni… A venti anni avevo un fisico pazzesco e non me ne rendevo conto, poi ho fatto tre figli. So che c'è un prezzo da pagare. Ho 46 anni, è un problema che tocca tutte noi. Non è stato piacevole leggere certi commenti”.

Molti dei suoi follower, d’altro canto, si sono schierati dalla sua parte, facendole i complimenti. “Siamo sinceri, qualche chiletto in più c’è, però mio marito dice che non sono niente male. E io sono felice”- ha detto la Seredova, poi lanciando una conclusione diretta: “La gente critica, è diventato l’hobby preferito di questo secolo… Lasciamoli fare”. Perciò, nonostante sia rimasta delusa e intristita da certi commenti, la showgirl ha: “Deciso che me ne frego, non del tutto, ma ci sto provando a fregarmene abbastanza”.

Un’altra domanda interessante è arrivata da parte di una fan che ha chiesto ad Alena come faccia a non arrabbiarsi oggi quando continuano a parlarle e nominare l’ex marito Gigi Buffon, nonostante lei si sia rifatta una vita accanto a Nasi, da cui ha avuto anche una figlia. “Non mi arrabbio, ovvio che un po’ mi dispiace che non possa esistere senza chiedere sempre del passato”- ha risposto. Poi ha concluso: "Sento che la mia vita è meravigliosa adesso, ci sono tante cose di cui parlare, da condividere, non serve sempre tornare sul passato. Tutto qui”.