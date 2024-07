Alberto Sordi secret, la vita fuori dal set nel docufilm di Igor Righetti

02 luglio 2024 a

Un Alberto Sordi inedito, intimo, familiare. La vita fuori dal set del mito del cinema italiano è raccontata nel docufilm "Alberto Sordi secret" al cinema in questi giorni. La regia è di Igor Righetti, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico autore, regista, ma anche cugino di Albertone. "Questo è il primo docufilm sulla vita fuori dal set di mio cugino Alberto Sordi, c’è una parte filmica ambientata negli anni 20-30 in costume con auto d’epoca dove io racconto l’infanzia, l’adolescenza di Alberto attraverso i racconti che ho origliato, ai quali sono stato presente tra mio padre, mio nonno e Alberto, racconti che fanno conoscere Alberto Sordi da bambino. Poi c’è una parte documentaristica dove intervengono vari personaggi, da Pupi Avati a Rino Barillari, la nipote di Totò, Elena De Curtis, dove raccontano, con un taglio più giornalistico, aneddoti, curiosità che hanno vissuto questi personaggi, amici di Alberto con lui", racconta il regista.

Il docufilm si compone di una parte documentaristica con testimonianze inedite di amici e parenti dell’attore tra i quali il regista Pupi Avati, l’annunciatrice e presentatrice tv Rosanna Vaudetti, la nipote di Totò, Elena de Curtis, il re dei paparazzi Rino Barillari, Patrizia e Giada de Blanck, Sabrina Sammarini (figlia dell’attrice Anna Longhi), il direttore della fotografia Sergio D’Offizi, Tiziana Appetito e Alessandro Canestrelli (figli dei fotografici di scena di decine di film di Alberto Sordi, Enrico Appetito e Alessandro Canestrelli senior), foto di famiglia, video e audio originali. Questa parte si lega a un’altra dove la narrazione diventa un vero e prorpio racconto filmico con personaggi vissuti realmente, in cui viene mostrata l’infanzia e l’adolescenza di Alberto Sordi tra gli anni venti e trenta grazie alle interpretazioni di attori e attrici amati dal grande pubblico come Enzo Salvi, Fioretta Mari, Emanuela Aureli, Maurizio Mattioli, Daniela Giordano, Dado Coletti, Mirko Frezza, Daniele Foresi, Lorenzo Castelluccio, Emily Shaqiri, Vincenzo Bocciarelli, Fabrizio Raggi, Valerio Mammolotti, Moira De Rossi e a tre ragazzi di età diverse che impersonano l’attore (Marco Camuzzi, Flavio Raggi e Daniel Panzironi). C’è anche la partecipazione straordinaria del bassotto pet influencer con oltre 46 mila follower su Instagram Byron Righetti. Un biopic in cui nulla è fiction, frutto di fantasia, ma dove invece i dialoghi, le situazioni e i personaggi ripercorrono la vita reale e sconosciuta al pubblico di Alberto Sordi.