Kate Middleton attesa a Wimbledon: "Speriamo riesca a consegnare i trofei"

30 giugno 2024 a

a

a

Grande attesa per la possibile seconda uscita pubblica di Kate Middleton. Dopo la partecipazione al Trooping the Colour, la principessa del Galles potrebbe apparire sugli spalti di Wimbledon. Lo hanno anticipato gli esperti reali, che sulla stampa britannica danno per certa la presenza della futura regina al torneo di tennis che si svolgerà dal 1 al 14 luglio. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata da Buckingham Palace. D'altronde aveva chiarito lei stessa di non essere fuori pericolo e di trovarsi nel bel mezzo di una battaglia contro il tumore. Gli inglesi, tuttavia, sparano fortemente di rivederla e di poter constatare, dal vivo, il miglioramento delle sue condizioni di salute.

Harry turbato dal ritorno di Kate: "La rivuole nella sua vita"

Cosa filtra al riguardo? L'amore per lo sport e, in particolar modo, per il tennis spingerà la principessa del Galles a tornare sulla scena pubblica? "Il suo trattamento è in corso e durerà per i prossimi mesi, ma ho capito che vorrebbe andare a Wimbledon", ha ha detto Emily Andrews. "Speriamo che la Principessa del Galles possa consegnare i trofei come protettrice del club, ma la sua salute e il suo recupero sono la priorità. Tutto quello che sappiamo è che lavoreremo con lei e le daremo la massima flessibilità possibile", ha invece dichiarato Debbie Evans sul Telegraph Sport.

"Per nascondere gli effetti della chemio...": Kate, il doloroso retroscena

Kate Middleton è sempre stata una grande appassionata di tennis tanto che, in passato, ha addirittura accettato di scendere in campo a misurarsi con uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, ovvero Roger Federer. Ogni qualvolta la principessa del Galles abbia partecipato al torneo, ha sempre incantato tutti con i suoi abiti estivi e il suo stile inconfondibile. Sebbene tutti sappiano di dover rispettare la riservatezza della famiglia reale, non manca chi esterna il proprio desiderio di "riabbracciarla".