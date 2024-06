Chiara Ferragni spiazza il fan: "Cosa mi fa bene?". La risposta clamorosa

30 giugno 2024 a

a

a

Chiara Ferragni, per il weekend, è scappata di nuovo a Forte dei Marmi. Un posto del cuore dove, da sempre, l'influencer trova il suo angolo di serenità. Questa volta, almeno stando a quanto comunicato dall'imprenditrice stessa, a farle compagnia ci sono i figli Leone e Vittoria. Sul web, intanto, sta catalizzando l'attenzione di molti un video pubblicato da un fan che congela quella che sembra essere una vera e propria frecciata al (forse ex) marito Fedez.

In costume e con gli occhiali da sole, Chiara Ferragni viene raggiunta da un suo sostenitore in riva al mare. Dopo aver ringraziato per i complimenti ricevuti, l'influencer risponde a un interrogativo senza tanti filtri. "Ogni volta che ti vedo sei sempre più bella, sai cosa ti fa bene?", domanda lui. L'imprenditrice è schietta. "La separazione", scandisce sorridendo. Il filmato ha già fatto il giro dei social e le parole di Ferragni a molti sono sembrate dirette a Fedez.

"Testimoni minacciati": Fedez e il pestaggio di Iovino, le ultime rivelazioni

Il rapper, invece, non fa che postare foto e video del suo nuovo cagnolino Silvio. Della fidanzata Garance Authiè nessuna traccia. Ci ha pensato la macchina del gossip, però, a incastrarli e pare proprio che il cantante e la supermodella francese si stiano frequentando con costanza. Nuova fiamma anche per Ferragni? Si è parlato con insistenza di un flirt con un bel medico toscano, ma la presunta nuova coppia non è ancora stata "beccata sul fatto".