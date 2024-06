Chiara Ferragni, spunta la lettera dell'ex manager Damato: "Dimissioni volontarie"

Francesco Fredella 28 giugno 2024 a

Gabriele Parpiglia, durante Password su Rtl102.5, si occupa ancora del caso Ferragni. E legge, in diretta, la lettera di Fabio Maria Damato, ex manager della Ferragni. Per lungo tempo è stato definito come il «braccio destro» dell'influencer, al centro dell'attenzione mediatica dopo il caso Pandoro-gate e dopo la separazione da Fedez. «A partire dal 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali. Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale», così Gabriele Parpiglia ha letto in diretta una lettera inviata da Damato.

Si tratta solo di una lettera per chiarire al meglio la posizione di Damato, inviata dagli avvocati dell'ex manager di Chiara Ferragni. «Fabio Maria Damato era consigliere di amministrazione senza deleghe e poteri di firma TBS Crew e Fenice. Non ha chiesto né percepito 4 milioni di euro a nessun titolo da Fenice a oggi. Fabio Maria Damato ha rassegnato dimissioni volontarie da TBS Crew srl a febbraio 2024. Le email contenute nel provvedimento Agcom che è rivolto a TBS Crew, Fenice e Balocco spa non sono inviate né ricevute da Fabio Damato», continua Parpiglia. Chi è Fabio Maria Damato? Pugliese. Giornalista di moda, vanta in passato collaborazioni con le più autorevoli riviste. Si è laureato nel 2008 alla Bocconi di Milano in Economia aziendale. Ha collaborato a lungo con Chiara Ferragni.