Marcell Jacobs spiazza tutti: "Non farò i campionati italiani". Mei furioso

"Non farò i campionati italiani, un appuntamento che ho sempre onorato, lo testimoniano i miei cinque titoli (dal 2018 al 2022). Ma abbiamo deciso che l’avvicinamento all’Olimpiade sarebbe stato diverso. Abbiamo ancora da lavorare tanto, arriverò a Parigi da campione olimpico e voglio arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Lotterò fino all’ultimo centimetro": così Marcell Jacobs ha comunicato la decisione di tornare in Florida per riabbracciare la famiglia che lo aveva raggiunto lo scorso ottobre negli Usa. Doccia fredda per la Fidal, che dopo aver saputo che il campione diserterà gli Assoluti di sabato a La Spezia, ha esternato tutto il disppunto.

A rimanere interdetto è stato soprattutto il presidente, che pochi giorni fa aveva presentato nella sua città l’appuntamento tricolore. "Non ne sapevo nulla, nessuno mi ha consultato, tantomeno ha informato il settore tecnico. Solo il 19 mi aveva confermato la presenza a La Spezia. Così non va proprio bene. Chiederò spiegazioni al vice presidente vicario Sergio Baldo, che è anche suo comandante alle Fiamme Oro. Mi dispiace che Marcell non ci sia, ma ne prendo atto. Anche se a questo punto non sono nemmeno sicuro che il motivo sia quello di ritornare per un periodo in Florida": è stata la reazione piccata di Stefano Mei, riportata dal Corriere dello Sport.

"Jacobs, come altri, devono solo gareggiare prima di Parigi, almeno un paio di uscite ci stanno", aveva dichiarato il dt Antonio La Torre, all’indomani del bottino record di 24 medaglie conquistate agli Europei di Roma. "Promettere una cosa e poi farne un’altra non va proprio bene. Ne dovremo parlare a fondo", ha ribadito Mei.