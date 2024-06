Fedez fa partire la querela: Jacobs rischia il processo per diffamazione

Christian Campigli 17 giugno 2024 a

Periodo turbolento per Fedez. Dopo la separazione da Chiara Ferragni, una presunta rissa col personal trainer Cristiano Iovino, giunge quest'oggi sulla testa del rapper-imprenditore più famoso d'Italia un'altra bega da risolvere. Uno scontro che, secondo la versione online del Corriere della Sera, finirà dritta in tribunale. La contesa a cui fa riferimento Solferino è quella con il campione di atletica Marcell Jacobs, al centro di una presunta diffamazione. L'azzurro rischia infatti il rinvio a giudizio a causa della Dome e di Annamaria Berrinzaghi, ovvero la madre del rapper.

Dobbiamo riavvolgere il nastro del tempo al 2021. All'epoca la società “Dream of Ordinary Madness" gestiva l’immagine di Jacobs, così come quella di Fedez e del calciatore Zaniolo. L’italiano di Desenzano del Garda trionfò in quel periodo, vincendo la medaglia d’oro nei cento metri piani e quella della staffetta insieme agli altri azzurri. I giornali si gossip si tuffarono a capofitto sulla notizia, raccontando che quella vittoria si sarebbe tradotta in enormi guadagni per l’atleta. Poi successe qualcosa, visioni del lavoro da portare avanti dissimili, verosimilmente. Fatto sta che Jacobs ruppe il contratto con la Dome, che avviò una causa civile contro di lui. Ma il casus belli è legato a un'intervista, rilasciata il 18 gennaio 2023. “Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto. Ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente”.

Parole di fuoco, alle quali, come da tradizione, Fedez ha reagito facendo scrivere ai suoi avvocati. Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci hanno ricevuto il mandato di querelare per diffamazione direttamente da Berrinzaghi e da Fedez. E la procura di Brescia ha deciso di sostenere l’accusa di diffamazione. Il sostituto procuratore, Giovanni Tedeschi, ha depositato venerdì l’avviso di conclusione indagini. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Palazzo di Giustizia, nelle prossime settimane dovrebbe essere notificata anche la richiesta di rinvio a giudizio. Proprio quando Jacobs sarà a Parigi per difendere le medaglie d’oro vinte a Tokyo.