Luciano Spalletti, gelo in conferenza stampa: "14 anni di p...", poi la telefonata della pace

Ha fatto il giro dei social la sfuriata del ct azzurro Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa che ha seguito la partita degli Europei di calcio tra Italia e Croazia, con il pareggio acciuffato in extremis grazie alla magia di Zaccagni che porta la nazionale agli ottavi di finale del torneo tedesco. A far scattare il tecnico toscano era stata la domanda di un giornalista, Dario Ricci, inviato di Radio 24 in Germania. "Intanto complimenti per qualificazione. Questa prestazione e anche la formazione iniziale sono sembrate, almeno a me, più il frutto di un patto forte tra la squadra e il suo allenatore, ancor più che scelte tattiche ben ponderate. Mi conferma questa impressione?", ha chiesto il cronista. Spalletti non ha gradito il riferimento al "patto": "Non ho capito… mi traduca meglio patto", ha risposto. Il giornalista ha argomentato: "Mi è sembrata una formazione che ha ragionato anche molto dialogando coi giocatori".

Zaccagni salva l'Italia, il pari con la Croazia vale gli ottavi di finale

A quel punto il ct ha replicato: "Questa cosa gliel'hanno detta, e chi racconta le cose di spogliatoio fa male alla nazionale", ha detto ancora il selezionatore che non ha lesinato un'affermazione colorita al giornalista: "Quanti anni ha? 51? Io ho 65 anni, le mancano ancora 14 anni di pi**e per arrivare alla mia esperienza… Lei lo dice perché è quello che le hanno detto. Io ci parlo coi calciatori, qual è il problema?".

La clip ha iniziato a diventare virale sui social, ma secondo quanto riportato dallo stesso Ricci oggi sul Sole 24 Ore dopo un paio d'ore dai fatti è arrivata la telefonata della pace da parte di Spalletti. "Il Ct ha chiesto scusa per il tono e qualche parola scappata ben oltre la linea del fuorigioco", ha raccontato il giornalista.