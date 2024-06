Mauro Corona, sviolinata a Pier Silvio ma poi spiazza Berlinguer: "I bilanci si fanno alla fine"

Sullo stesso argomento: Bomba Rai, il progetto a sorpresa di Fiorello e il nuovo programma di Gregoraci

Siamo agli sgoccioli della stagione televisiva ed è tempo di bilanci nello studio di È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer che nella puntata di martedì 25 giugno parte, come di consueto, con il dialogo con lo scrittore Mauro Corona. Il quale sembra prodigo di complimenti per la giornalista: "Questa sera è particolarmente bella". La conduttrice ricorda che qualche tempo fa un vestito rosa aveva scatenato le critiche dello scrittore alpinista: "Mi ha detto come si è conciata". A quel punto Corona sfodera una citazione di Borges: "La bellezza provoca inquietudine e io stasera sono inquieto...".

Come detto è tempo di bilanci dopo il passaggio di Berlinguer e Corona dalla Rai a Mediaset. La conduttrice ha assicurato che in autunno È sempre Cartabianca tornerà regolarmente in onda. Ma come è andato questo primo anno a Cologno Monzese? "Le mie parole potrebbero sembrare una sviolinata a Pier Silvio Berlusconi - spiega lo scrittore - volevo dire che mi sono mi sono trovato bene perché mi hanno lasciato dire quello che volevo". Insomma, libertà totale. "Anche in Rai - spiega Corona - però erano più fiscali sull'abbigliamento, sui marchi che uno può portare addosso. In Mediaset non mi hanno mai detto nulla e quindi sono molto contento. Speriamo bene, speriamo di tornare perché i bilanci si fanno alla fine". A quel punto Berlinguer ribadisce: "Non speriamo, è sicuro che il prossimo anno torniamo...".

Nel corso del programma si parla anche degli Europei di calcio, con la conduttrice che rimarca come Gigio Donnarumma sia stato uno dei migliori tra gli azzurri, "anche se adesso non gioca in Italia, ma è andato in Francia...". "Ma anche noi siamo andati via dalla Rai", è la stoccata dell'ospite.