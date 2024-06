Fuori dal coro, ladri di salute. Lo sgomento di Mauro Corona: "Andare all'altro mondo"

20 giugno 2024 a

A Fuori dal coro, il programma di inchiesta che si occupa principalmente di politica e di attualità, ogni settimana viene dedicato un ampio spazio ai cosiddetti "ladri di salute" e cioè a tutti coloro che non rendono i servizi sanitari accessibili all'intera popolazione. Intervistando uomini e donne che hanno vissuto sulla pelle l'impossibilità di ricevere delle cure o degli appuntamenti per fare degli accertamenti, gli inviati del programma provano a fare luce sullo scandalo delle liste chiuse o sui tempi d'attesa biblici. Ospite d'eccezione, Mauro Corona è rimasto in ascolto, ha seguito i servizi proposti e poi ha espresso la sua opinione al riguardo.

Un voto a malincuore con rimpianto: Mauro Corona spiazza Berlinguer

"È una situazione che fa spavento": è stato il primo, amaro commento della spalla di Bianca Berlinguer. Il noto saggista e alpinista, incitato dal conduttore Mario Giordano a dare un giudizio a questa situazione fuori controllo, ha fatto notare che non c'è niente di più prezioso della salute. Qui non si tratta di non avere il lavoro, ma si tratta di non avere la salute", ha detto senza tanti giri di parole. Il rischio "è quello di andare all'altro mondo". "Chi non ha soldi non può aspettare un anno per essere rimborsato", ha aggiunto.