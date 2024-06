Lucio Presta, incidente e tragedia sfiorata: "Vivo per miracolo"

25 giugno 2024 a

Se l'è vista brutta Lucio Presta. Il celebre manager del mondo della tv stava guidando un trattore in uno dei suoi terreni nella Sabina, nel Lazio, e il mezzo agricolo si è ribaltato improvvisamente, schiacciandolo sotto al suo peso. Grazie ai riflessi pronti, il 64enne è riuscito a spostarsi di lato e a evitare conseguenze ben più gravi. Stando a quanto riporta Novella 2000, Presta ha riportato la frattura di alcune costole e una lesione alla spalla, ma le sue condizioni di salute sono in via di miglioramento dopo un intervento chirurgico.

“Vivo per miracolo. Quattrocentocinquanta chili di trattore addosso, si è fratturato le costole, ha una spalla messa malaccio, ma per pura fortuna niente di più perché nell’incidente è riuscito a mettersi su un fianco, proteggendo gli organi vitali dall’impatto con il mezzo agricolo“, si legge sul settimanale. “Presta è stato immediatamente ricoverato e ha subito un intervento”, viene raccontato. "Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco mi sarei schiacciato gli organi interni", ha ammesso il manager.