Kate Middleton, le cure "stanno funzionando": l'ottimismo non manca

Il principe William ha spento 42 candeline. "Buon compleanno papà, ti vogliamo tutti così tanto bene!". È stato questo il messaggio di augurio postato da Kate Middleton per celebrare il compleanno del marito. A corredo, una foto che ritrae l’erede al trono mentre salta felice insieme ai tre figli, all’aperto, in una giornata spensierata a Norfolk il mese scorso. Ma come avranno festeggiato e come staranno veramente le cose dopo gli annunci delle rispettive malattie della principessa del Galles e di re Carlo III? Sono questi gli interrogativi che più vengono fatti circolare con insistenza. Se ne è dibattuto a Mattino 4, la striscia di informazione mattutina condotto da Federica Panicucci. "È un compleanno straordinario, sono tutti insieme, in famiglia", ha detto l'imprenditore Nunzio Pupi D'Angieri, ospite in studio.

"Sembra che inizino tutti a stare meglio. Nonostante la malattia sia abbastanza grave, le prospettive sono buone", ha continuato quello che è stato soprannominato "l'ultimo dandy d'Italia". In effetti, c'è molta apprensione per le condizioni di salute del monarca e della futura regina, tornata in pubblico solamente in occasione del Trooping the Colour. Kate è sembrata sicuramente dimagrita e calibrata nelle mosse e negli sforzi, ma il suo sorriso ha scatenato una ventata di ottimismo tra i sudditi. Londra l'ha acclamata, nonostante lei stessa abbia ribadito di non essere fuori pericolo. Il cancro non si cancella così, non è un'influenza, però le cure funzionano e stanno andando bene. Sono assistiti da grandi professionisti e speriamo che vada bene", ha aggiunto Pupi D'Angieri.