Ilaria Salis, ecco la casa occupata. Senaldi non molla: "Non vuole pagare? Cosa deve dirci"

25 giugno 2024 a

a

a

Le ultime dichiarazioni di Ilaria Salis sul clamoroso caso della casa occupata per la quale l'Aler Milano le contesta mancati pagamenti per 90mila euro hanno dell'incredibile. L'eurodeputata di Avs infatti ha affermato che occupare abusivamente una casa popolare è "logorante" perché si vive sempre con la paura di essere sfrattati (giustamente, viene da aggiungere). Ebbene, gli inviati di 4 di sera, il nuovo talk show di Rete 4 in onda martedì 25 giugno, mostrano il palazzo dove si trova l'immobile dell'Aler occupato a suo tempo da Salis in zona dei Navigli, insomma di tutto rispetto.

"Santa e patrona di tutte le occupazioni": Ilaria Salis, Capezzone non ci sta

Tra gli ospiti della trasmissione c'è Pietro Senaldi, condirettore di Libero che ha scoperchiato il passato immobiliare dell'ex detenuta in Ungheria, poi candidata da Fratoianni e Bonelli. "Io non riesco a capire la Salis, come pensa di aiutare le persone occupando delle case popolari destinate a gente che ne ha bisogno". Da quando è esploso il caso, infatti, la rossoverde ha affermato a più riprese come occupare immobili sfitti sia una forma legittima di lotta. Senaldi non lesina una battuta: "Lei dice che non ha fatto politica nei palazzi ma l'ha fatta, nei palazzi dell'Aler degli altri, non nei suoi".

C'è poi la questione del debito, che Salis ritiene pretestuoso dal momento che è frutto di un singolo accertamento avvenuto nel 2008. "Non vuol pagare 90mila euro di affitto perché dice che l'hanno trovata una volta sola - conclude Senaldi - Ma benissimo, ci dica dove ha vissuto dal 2008 in poi". Improbabile che Salis accoglierà l'invito.