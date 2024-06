L'aria che tira, Raimo fa infuriare Gasparri: "Picchiatore", "ti querelo"

25 giugno 2024 a

a

a

Le parole della premier Giorgia Meloni toccano un nervo scoperto: "Questo siamo noi. Patrioti. Patrioti che sanno quale sia il verso della bandiera tricolore quando la sventolano e che lavorano perché tutti i cittadini di questa nazione abbiano gli stessi diritti e le stesse opportunità, dimostrando che si sarebbe potuto fare anche prima. Forse lo sa anche l’opposizione. Forse per questo sono così nervosi e usano irresponsabilmente i toni da guerra civile, perché non hanno argomenti nel merito", ha affermato il presidente del Consiglio in un video pubblicato sui social. Parole che fanno capolino nella puntata di martedì 25 giugno de L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. A pontificare sulla "violenza" insita, a suo dire, nel centrodestra italiano è Christian Raimo, insegnante e attivista di sinistra, candidato alle europee da Fratoianni e Bonelli ma rimasto fuori dal Parlamento Ue.

Video su questo argomento Meloni: "Da opposizione irresponsabili toni da guerra civile"

Le elucubrazioni dell'ex assessore municipale di Roma trovano la ferma opposizione di Maurizio Gasparri, anche lui ospite in studio, che non può che ricordare a tutti una delle uscite più clamorose di Raimo, ossia quando per perorare la causa di Ilaria Salis aveva sostenuto che fosse del tutto lecito picchiare un fascista o un nazista. "Raimo, che fa il professore, ha detto che bisogna picchiare le persone - ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato -. E lo ha detto in televisione. Non ho nulla da spartire con uno che ritiene la violenza una pratica possibile".

The Soumasalis: ecco i regali di Fratoianni & Co. agli italiani

La replica dell'ex candidato di Avs scatena un putiferio: "Lei le picchiava (le persone, ndr) negli anni Settanta". A quel punto, Gasparri sbotta: "Io la querelo subito per questa affermazioni perché io non ho mai picchiato nessuno". L'azzurro chiede le immediate scuse dell'ospite di Parenzo. "Mi scuso subito, però insomma frequentava le persone che picchiavano?", incalza l'insegnante. "Nessuno. In questo momento sto frequentando qualcuno (Raimo, ndr) che ha detto che è a favore della violenza perché sostiene che si debbano picchiare delle persone", risponde Gasparri. "Si sta attaccando al fumo della pipa", si difende Raimo, "lei ha fatto l'apologia della violenza", conclude senza appello il senatore di FI.