Sondaggio Mentana, Meloni stacca Schlein. E c'è un controsorpasso

Aumenta il divario tra Fratelli d'Italia e il Pd negli orientamenti di voto degli italiani. A scattare la fotografia del consenso, come ogni lunedì, è il sondaggio di Swg diffuso dal Tg La7 di Enrico Mentana. Il partito di Elly Schlein subisce il ritorno anche del Movimento 5 Stele di Giuseppe Conte. La prima forza politica del panorama è sempre quella della premier Giorgia Meloni che continua a crescere. FdI guadagna lo 0,4 per cento e sale al 29 per centom mentre il Partito democratico perde lo 0,3 per cento e cala così al 23,5 per cento. Stesso margine con cui cresce il Movimento 5 Stelle che arriva al 10 per cento., rivedendo così la doppia cifra.

La Lega di Matteo Salvini resta stabile all'8,8 per cento e controsorpassa Forza Italia che registra un leggero di tre decimi per un 8,7 per cento finale. L'Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni conclude il primo pannello: la lista che ha spedito a Bruxelles Ilaria Salis si attesta al 7,1 per cento in virtù di una crescita di due decimi.

Nell'altro cartello rientrano Azione di Carlo Calenda che scende al 3,4 per cento (-0,2). +Europa che sale al 2,2 (+0,1) e Pace terra dignità di Michele Santoro (2 per cento), che nonostante perda uno 0,3 per cento, è ancora sopra Italia Viva di Matteo Renzi (1,7 per cento, -,01) rispetto al sondaggio della settimana scorsa. Lieve crescita per Sud chiama Nord (1,2 per cento), stabile all'uno per cento Noi moderati.