Fedez, ombre sulla beneficenza per i terremotati. L'ex sindaco di Amatrice: "Mai sentito"

Anche se le loro strade sono ormai separate, a fare compagnia a Chiara Ferragni nelle inchieste sulla beneficenza c'è ora l'ex marito Fedez. FarWest, il programma di attualità condotto da Salvo Sottile, ha voluto rendere note le informazioni ricevute in merito alle passate attività a scopo benefico del rapper. Un episodio, in particolar modo, è stato contestato e ha attirato l'attenzione della trasmissione. Nel 2016, quando l'Italia centrale è stata colpita da un fortissimo terremoto che ha distrutto soprattutto la cittadina di Amatrice, il cantante e gli artisti di Newtopia hanno annunciato la devoluzione del 100% dei guadagni dai singoli "Vorrei ma non posto" e "Andiamo a comandare" alle vittime. Fonti di Selvaggia Lucarelli, però, hanno riportato che le donazioni sarebbero ammontate a "poche migliaia di euro" donati.

Per fare luce sulla vicenda, l'inviata del programma di Rai 3 ha intercettato l'ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. "È la prima volta che lo sento", ha detto senza tanti giri di parole riguardo alle presunte donazioni a favore dei terremotati da parte di Fedez. Quando la giornalista ha chiesto se si fosse mai messo in contatto con il rapper, l'ex primo cittadino ha assicurato: "No, assolutamente no. Almeno con me, no. In quel momento io ho sentito Angela Merkel, Justin Trudeau...Chi voleva fare delle iniziative per questo territorio passava per me". Che fine hanno fatto quei soldi? Nessuna parola, per ora, del diretto interessato sul caso.