Stasera Italia, l'allarme di Giuliacci: "Perché saranno molto violenti"

A Stasera Italia è ospite il colonnello Mario Giuliacci che anticipa le tendenze della prossima stagione. Giuliacci rivela che l'anticiclone africano arriverà nella seconda metà di luglio e resterà tra settimane. Dopo di che, al primo spiffero di aria fresca, si verificheranno violentissimi temporali.

Mario Giuliacci a #StaseraItalia pic.twitter.com/LNv6rGA08G — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 24, 2024

"Quando arriverà in maniera molto prolungata l'anticiclone africano dopo la metà di luglio, in genere resiste per due, tre settimane per cui il suolo si infuoca molto di più rispetto al passato. Così il primo spiffero di aria fresca atlantica che arriva sull'Italia per forte contrasto termico darà luogo a temporali piuttosto violenti perché i temporali si alimentano di calore"