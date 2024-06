Meteo, "piogge intense e temporali". Sottocorona: quando finisce l'instabilità

24 giugno 2024 a

Le mappe del meteo di lunedì 24 giugno mostrano ancora "molte nuvole al nord e al centro con qualche pioggia", spiega Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7 nelle sue previsioni per il Tg La7. Nubi anche al Sud ma e in Sicilia alle prese con l'emergenza siccità ma nessuna pioggia. Com'è il tempo oggi? Sull'Appennino fra Umbria, Marche, Toscana potrebbero verificarsi fenomeni "anche di una certa consistenza, quindi potrebbero essere rovesci o temporali - spiega l'esperto - e poi c'è l'altra fascia di precipitazioni molto intense che prende l'Emilia-Romagna, la Liguria, il basso Piemonte". Parliamo di "precipitazioni molto abbondanti, più deboli quelle che interessano il resto del Nord".

Come evolve la situazione del meteo? Martedì 25 giugno "arriva qualche debole pioggia al Sud peninsulare ma non in Sicilia", sono le previsioni di Sottocorona, "migliora mediamente sulla fascia centrale anche se fra Marche e Abruzzo c'è una piccola zona in cui ci potrebbero essere fenomeni intensi". Al Nord si prevedono precipitazioni anche molto intense. Insomma, il tempo in questo inizio di estate sarà "ancora molto instabile", anche se mercoledì 26 giugno "la situazione si calma molto al nord, restano solo fenomeni molto isolati" mentre torna a piovere al Sud, sulla parte adriatica di Puglia e Molise. Per quanto riguarda le temperature, le perturbazioni delle ultime ore hanno avuto l'effetto di rinfrescare l'aria e mettere in pausa il caldo intenso dei giorni scorsi.