Meteo, "tornano caldo intenso e afa". Giuliacci, la data clou dell'anticiclone

La morsa del caldo intenso è destinata a stringersi ancora sull'Italia. Il meteo, dunque, non smette di riservare sorprese. Dopo l'instabilità che nelle ultime ore ha rinfrescato l'aria pressoché di tutta la penisola, le ultime previsioni del colonnello Mario Giuliacci riportano un ritorno dell'anticiclone nordafricano. Ma quando torna il caldo intenso? Andiamo per ordine. Secondo quanto riporta il sito MeteoGiuliacci domenica 23 giugno, infatti, le correnti fresche che stanno caratterizzando il fine settimana hanno permesso alle temperature di tornare su livelli "normali" per il periodo. Tuttavia "le proiezioni dei modelli previsionali in effetti indicano già la data in cui l'alta pressione di matrice africana tornerà a occupare l'Italia dando così avvio a una nuova ondata di caldo afoso intenso", si legge nel sito.

I primi giorni della settimana che inizia lunedì 24 giugno, infatti, vedranno un tempo estivo ma senza eccessi. L'accelerazione inizierà a partire da giovedì 27 giugno, quando l'anticiclone africano tornerà dominante probabilmente per tutto il mese soprattutto al Sud, dove sono possibili picchi fino a 40 gradi. Livelli che non saranno raggiunti al Nord, dove tuttavia l'umidità renderà il caldo fastidioso. Quanto durerà il caldo intenso? La data spartiacque sembra essere quella di giovedì 4 o venerdì 5 luglio, quando i valori dovrebbero diminuire.