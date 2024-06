Meghan Markle, lo sfogo del padre e la bordata a Harry: "Io come re Carlo"

Sullo stesso argomento: Re Carlo guida il corteo dopo il forfait misterioso alle corse di Ascot | GUARDA

Il padre di Meghan Markle e re Carlo sulla stessa barca. Thomas Markle, padre dell'ex attrice che ha sposato il principe Harry con il quale ha avviato un traumatico allontanamento del rampollo reale dalla famiglia punta il dito contro la coppia. Il genitore e la figlia hanno da tempo un rapporto burrascoso. Il rammarico maggiore dell'uomo è di non aver conosciuto i nipoti Lilibet e Archie. “Io e il Re siamo stati trattati con disprezzo – ha dichiarato Markle al Daily Mail – Nessuno di noi due merita il trattamento che abbiamo ricevuto. Perché hanno trattato così male me e non solo, anche la famiglia reale e il Re?", si chiede accomunando il suo destino a quello del sovrano. "Archie e Lilibet hanno due nonni che vogliono vederli, uno dei quali è il re d’Inghilterra”, rimarca conversando con il tabloid britannico.

Il padre della duchessa di Sussex poi rivela: “Harry sta cercando una nuova casa in Gran Bretagna, ma Meghan non è felice”. Le sue dichiarazioni arrivano dopo le indiscrezioni che vedono Carlo III sempre più intenzionato ad avere un rapporto vero con i due nipotini che vivono in America, tanto da progettare una visita ufficiale negli Stati Uniti per creare le condizioni di un incontro.