Kate Middleton, la foto toccante e il messaggio a William per il suo compleanno

Uno scatto toccante e un messaggio per il marito. La Principessa del Galles, Kate Middleton, ha condiviso una foto inedita del Principe William e dei loro tre figli per celebrare il suo 42esimo compleanno con un messaggio molto personale. L'immagine mostra l'erede al trono britannico con i figli della coppia, i principi George, Charlotte e Louis che saltano sulle dune di sabbia a Norfolk con il messaggio: "Buon compleanno papà, ti amiamo tutti così tanto! Cx", La sigla finale sta per Catherine, segno si tratta di un messaggio personale di Kate. La foto, condivisa sui social media, è stata scattata il mese scorso mentre la famiglia era a Norfolk.

Happy birthday Papa, we all love you so much! Cx pic.twitter.com/NROqRbt4rs — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 21, 2024

William era agli Europei di calcio per seguire l'Inghilterra, e nel frattempo ha ricevuto anche gli auguri del padre, Re Carlo. Una foto in bianco e nero che lo ritrae sorridente, da bambino in braccio al padre: così la Casa reale ha voluto fare gli auguri al principe per i 42 anni. L’immagine, condivisa sull’account ’X’ della Famiglia reale, è stata scattata al Kensington Palace a Londra, il primo febbraio del 1983. Ed è stata accompagnata dal messaggio: "Buon compleanno al Principe di Galles!".