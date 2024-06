Re Carlo, il piano a sorpresa per rivedere i nipoti. E la pace con Harry...

20 giugno 2024 a

Una mossa a sorpresa nel pieno della crisi della monarchia britannica, con re Carlo III e la principessa del Galles Kate Middleton che stanno combattendo contro il cancro, che potrebbe segnare una svolta clamorosa nei dissidi della Royal Family. Il sovrano infatti sta valutando un viaggio ufficiale negli Stati Uniti nel pieno delle tensioni con il principe Harry, desideroso di incontrare i nipotini Archie e Lilibet. Il sovrano starebbe esplorando la possibilità di un viaggio nel tentativo di affrontare il disaccordo familiare in corso, viaggio che richiederebbe un’ampia preparazione e pianificazione. Ma una volta superate queste sfide, re Carlo vorrebbe sicuramente incontrare Archie e Lillibet, figli di Harry e Meghan, che vivono in California. Il sovrano ha visto Lilibet solo una volta e desidererebbe vedere Archie più spesso.

A lanciare il sasso nell'agitato stagno reale è l’esperto e autore reale Tom Quinn. "Carlo ha discusso di una visita ufficiale negli Stati Uniti in un futuro, e non c’è dubbio che se andasse avanti con questo piano farebbe in tempo a visitare il figlio più giovane e i nipoti", ha detto il royal watcher.

Sulla possibile pace tra Carlo e il più giovane dei figli avuti con Lady Diana, lo stesso Quinn ieri aveva parlato di alcune "garanzie di ferro" che il principe Harry dovrebbe offrire al padre prima di poter di nuovo essere ammesso in famiglia. "Re Carlo vorrebbe essere più vicino a Harry e avere un rapporto con suo figlio che funzioni davvero. Ma questo dipende dal fatto che il figlio dia al padre garanzie ferree che non ci saranno più libri e interviste imbarazzanti", ha dichiarato l’esperto al tabloid britannico Mirror. Tuttavia per Harry la situazione è ribaltata: è convinto che "sarebbe piuttosto la sua famiglia a dovergli fare delle promesse, non il contrario", sostiene l’esperto. Ma se fosse il re a volare negli Usa?