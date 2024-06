Fedez e la beneficenza sotto la lente di Lucarelli: "Per il terremoto del 2016..."

Christian Campigli 20 giugno 2024 a

I Ferragnez tornano al centro delle polemiche. Stavolta, come riporta il portale online Leggo, è stata Selvaggia Lucarelli, nel suo libro "Il vaso di Pandoro" a parlare espressamente di "beneficenza come lavatrice reputazionale". Secondo la giudice della trasmissione Rai, Ballando sotto le stelle, l'ex coppia d'oro del web avrebbero usato alcune donazioni proprio per migliorare la propria immagine pubblica. Uno degli esempi più eclatanti sarebbe legato alla festa di compleanno di Fedez. Inutile sottolineare come l'occasione mondana si fosse trasformata in un'interminabile diretta live. Video, foto e, immancabili, comenti e polemiche. In particolar modo per il discutibile spreco di cibo. A quel punto, come per magia, era scattata una donazione in beneficenza. Una sorta di jolly in grado di mettere a tacere il popolo del web.

Lucarelli poi riavvolge il nastro del tempo e lo fa fermare al 2016. L'Italia viene travolta da uno sciame di terremoto. Migliaia gli sfollati, le persone che hanno perso, letteralmente, tutto. Il rapper lancia un appello online. In un video sulla propria pagina Facebook, Fedez (con il supporto di J Ax e Rovazzi) annuncia che, per aiutare in modo immediato la popolazione di Amatrice, gli artisti di Newtopia hanno deciso in accordo con le loro case discografiche di devolvere il 100 % dei guadagni derivanti dai singoli. "Vorrei ma non posto e Andiamo a comandare per aiutare le vittime della tragedia". Ma come è andata a finire? Secondo la fonte della Lucarelli si tratterebbe di "poche migliaia di euro". Un qualcosa di simile a ciò che sarebbe avvenuto nel 2017. L'intero ricavato del singolo "Le palle di Natale" sarebbe dovuto andare all'associazione "Noi per gli animali Onlus". La responsabile, contattata dalla Lucarelli, ha sparato a zero su Fedez. "La donazione finale è stata di mille euro".