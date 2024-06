Chiara Ferragni, nuove grane: ora è ai ferri corti con il socio. Crolla l'impero?

Christian Campigli 20 giugno 2024 a

Chissà, forse Fabrizio Corona aveva davvero ragione quando affermava che l’unica chance di rinascita per Chiara Ferragni sarebbe stata quella di chiudere le sue società, scomparire per un periodo medio-lungo di tempo e ricominciare con un nuovo business dall’altro capo del mondo. Le ultime notizie sulla fu regina dei social narrano di un altro pezzo del suo impero che si sgretola. Nello specifico, il suo (ormai ex) braccio destro, Fabio Maria Damato sarebbe pronto a far ciao ciao con la manina alla prima tra le influencer italiane. Il quotidiano Il Messaggero ha ricostruito alcuni passaggi piuttosto complessi, che porterebbero tutti però in una medesima direzione. Direzione che, per essere ancora più chiari, avrebbe un nome e un cognome: Pasquale Morgese. Si tratta di un imprenditore di Barletta, che è entrato in Fenice (la società a monte di quelle di Ferragni) acquistando le azioni di Riccardo Pozzoli, storico ex di Ferragni prima di Fedez.

Con un importante investimento, pari al 27,5% del capitale. Non esattamente noccioline. Pozzoli avrebbe dato mandato allo studio legale Francesco Garbagnati di Milano di inviare una lettera al consiglio di amministrazione della suddetta azienda. Una missiva con la quale vengono mosse una serie di contestazioni sulla gestione della società. A partire da un aumento di capitale pari a due milioni di euro, al quale non ha partecipato. Non è piaciuta nemmeno la scelta del 2020, quando Ferragni e Morgese avevano rescisso il contratto tra Serendipity, la società della influencer, e Mofra e N1, aziende dell’imprenditore pugliese alle quali era legato dal 2018 per la produzione di calzature e accessori. Piove sul bagnato, visto che, questa nuova disavventura, è l'ennesima di una lunga serie. Lo scandalo Balocco ha travolto la vita perfetta della Ferragni e dell’ex marito Fedez. Che, e non è certo un caso (come lo stesso rapper ha confermato, tra le lacrime, durante un’intervista rilasciata alla trasmissione Belve, condotta su Rai Due da Francesca Fagnani) ha portato anche alla separazione tra i due coniugi.

Un crollo verticale di un impero che appariva solidissimo e di una vita da favola che pareva non doversi interrompere mai. Il rapper ha lasciato la casa in cui viveva con la moglie e i figli ed è già ripetutamente stato pizzicato dai paparazzi in compagnia di altre donne (tra queste la collega di Ferragni, Taylor Mega). L’influencer, invece, sta alternando momenti di relax con i bambini e serate di svago con gli amici più cari. La separazione tra i due, sia ben chiaro, è tutt’altro che indolore. Fabrizio Corona aveva fatto circolare l’indiscrezione secondo cui l’imprenditrice digitale avrebbe chiesto all’ex coniuge «40mila euro» per gli alimenti. Con una nota legale, però, l’avvocato della diretta interessata Daniela Missaglia ha smentito «le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della signora Chiara Ferragni». È stata poi la volta del cane, Paloma. Amato, come è ovvio, da entrambi i Ferragnez, ma che ora Chiara non vorrebbe più far vedere a Federico. Ripicche? O una precisa strategia per giungere più velocemente alla separazione consensuale? Impossibile stabilirlo con certezza. Tra mille dubbi, un’unica granitica certezza: chi di social (e di mediaticità) ferisce, di social (e di mediaticità) perisce.