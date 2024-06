Francesco Totti, "guai" fiscali: non paga l'Iva e arriva la Guardia di Finanza

20 giugno 2024 a

Il nome di Francesco Totti è oggi balzato agli onori di cronaca. Il motivo? L'ex capitano giallorosso per ben cinque anni non ha pagato l'Iva sui compensi ricevuti in cambio di spot e ospitate televisive. Quando è arrivata la Guardia di Finanza, l'ex marito di Ilary Blasi ha dovuto pagare un milione e mezzo di euro all’Agenzia delle Entrate. A riportare la vicenda è stata l'edizione capitolina di repubblica.

Da quando ha messo un punto alla sua carriera calcistica, Francesco Totti è sempre stato conteso da marchi e aziende, che lo volevano affinché pubblicizzasse i loro prodotti prestando la sua immagine. E l'ex capitano lo ha fatto. Spot, eventi, comparsate in programmi tv. Ma, secondo l'indagine della Finanza e del Fisco, il Capitano non aveva aperto una partita Iva per pagare appunto l'Iva su queste entrate.