Totti-Blasi, l'ultimo piano "condiviso": cancellate le foto con i nuovi compagni

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di tutelare di più la propria privacy. Almeno è quanto si deduce se si visualizza i rispettivi profili Instagram. L'ex capitano giallorosso e la conduttrice Mediaset hanno rimosso le foto che li ritraevano con i nuovi compagni. Nessuna traccia, sui social, di Noemi Bocchi e Bastian Muller. Ma qual è il motivo? E perché hanno messo in atto la stessa strategia? L'ipotesi più credibile è che tale mossa sia legata a doppio filo ai legali e ai loro suggerimenti.

"Dietro questa scelta si nasconde una strategia ben precisa, messa in atto dagli avvocati di Totti e Ilary", si legge sul sito DiLei, che evidenzia proprio la decisione dei due vip di cancellare le foto di Bastian Muller e Noemi Bocchi, fino a pochi giorni fa ben visibili. Su suggerimento degli avvocati, la (ex) coppia romana avrebbe deciso di "ridurre la sovraesposizione dei rispettivi rapporti" e di tutelare la propria vita privata. Difficile pensare che alla base di questa decisione ci sia la necessità di riservatezza, mentre è probabile che in ballo ci sia la possibilità di vincere la causa di divorzio in corso.