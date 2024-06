Meteo, temperature fuori misura e molto caldo. Sottocorona attacca sulle previsioni

18 giugno 2024 a

a

a

Il caldo aumenta sempre di più, ma alcune previsioni sulle temperature fanno storcere il naso a Paolo Sottocorona. Il meteorologo di La7 prima di tutto però mostra la carta meteo di questa mattina sui cieli dell’Europa: “Qualche nuvola in Sardegna, ma arrivano da sud e non c’è da sperare né in pioggia né nel fresco, qualche nuvola al nord. Poi a ovest, fra Portogallo e Spagna, c'è una vera e propria perturbazione, ma lì è una strada un po' aperta. Il Mediterraneo centrale e anche orientale, dove scarseggiano molto le nuvole, è una zona di alta pressione, quindi lì le perturbazioni e le nuvole dall’Atlantico non entrano”.

"Sfioreremo i 40 gradi": attesi i primi picchi di caldo, ecco dove

La situazione viene poi analizzata nello specifico dall’esperto, che passa alla previsioni giorno per giorno in Italia: “L’unico effetto che si nota nella previsione per oggi, martedì 18 giugno, è che sul settore soprattutto di nord ovest, neanche tutto quello Alpino, perché la parte centro orientale non ha nessun tipo di precipitazione, ha qualche precipitazione molto debole soprattutto nel pomeriggio. C’è quel meccanismo, quel ciclo un po' normale, del tempo comunque stabile, per cui nel pomeriggio vicino alle montagne si formano delle nuvole poi in serata si dissolvono. Questo ciclo, con una prevalenza di cielo sereno sul resto del paese, c'è oggi e c'è anche nella giornata di domani, mercoledì 19 giugno. Perché è sempre questa la zona in cui ci sono questi fenomeni non molto intensi, al di là del confine qualcosa passa, quelle perturbazioni che abbiamo visto avvicinarsi. Nella giornata di giovedì 20 giugno tutto rimane assolutamente identico, forse ricompare qualche debole pioggia sulla Liguria e sull'Appennino settentrionale, ma si parla di un millimetro complessivamente in tutta la giornata e sennò sole implacabile. Ovviamente porterà temperature elevate”.

Estate con un'altalena di temperature e alta variabilità. Di chi è la colpa

Ecco quindi la lunga analisi sulle temperature, partendo dalle massime previste per oggi: “Ricompaiono di nuovo le zone con temperature superiori ai 33-35 gradi, questo vale soprattutto per la Sardegna, ma piano piano anche sulla Puglia, sulla Basilicata, qualcosa avviene. Farà molto caldo in qualche zona. Adesso c'è una nuova moda ’45 gradi con probabilità del 17%’. Cioè significa piuttosto poco insomma, rendiamoci conto anche dei numeri che vengono dati. Fra l'altro che succeda in alcune zone del sud è come dire che il sud è diventato più ricco perché c'è uno che ha vinto al SuperEnalotto. In qualche zona ci sono valori molto alti, sennò sono valori alti, sicuramente fuori misura per la stagione, siamo ancora a giugno certo. E questo riguarda molto parzialmente il centro e di più soprattutto il sud. Quindi con una certa cautela perché non dobbiamo né nasconderci la verità né creare panico perché ci saranno temperature insopportabili, come sempre vanno a punti, in alcune zone sì, in alcune zone no. Questo - spiega Sottocorona - per rientrare sempre in un binario di plausibilità. La tendenza nelle prossime 24 ore fa vedere come le temperature salgono di più in Sardegna, non sul settore occidentale, ma salgono. Salgono poco al nord e abbastanza ancora al centro e al sud. Quindi la tendenza a salire c’è”.