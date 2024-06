Justin Timberlake arrestato: "Guida in stato di ebbrezza". Concerti a rischio?

18 giugno 2024 a

a

a

Guai per Justin Timberlake. Il cantante e attore è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza negli Hamptons. È quanto ha riferito un funzionario delle forze dell’ordine alla Abc News. L’incidente, stando a quanto si apprende, sarebbe avvenuto ieri sera a Sag Harbor, New York. Oggi la popstar dovrà presentarsi in tribunale per rispondere delle accuse. Timberlake ha in programma due concerti a Chicago questo weekend e due spettacoli a New York la prossima settimana.