Sanremo 2025, Carlo Conti svela i cambiamenti: big e giovani divisi. Il sogno è Vasco Rossi

“L'ospite dei sogni? Vasco Rossi che apre il Festival di Sanremo con Alba Chiara. Pensaci: non lo voglio io, lo vuole l'Italia”. Carlo Conti, nuovo conduttore artistico e conduttore, ha scelto il salotto Rai del TG1 Mattina estate, condotto da Giorgia Cardinaletti, per dare delle prime anticipazioni sulla kermesse. Carlo Conti anticipa qualche novità del Regolamento del prossimo festival come il ritorno della “categoria giovani”. “Le Nuove Proposte – spiega - non andranno ad aumentare il numero dei Big. Il vincitore delle Nuove Proposte sarà probabilmente proclamato nella serata delle cover e non ci saranno eliminazioni, sarebbe anacronistico e ci saranno meno canzoni in gara”.

Un ritorno al passato con il Dopofestival anche se il conduttore ha confermato che non intende "buttare all'aria" il lavoro di Baglioni e Amadeus, ma fare piccolissime modifiche. Sulla scelta delle canzoni confessa: “Vivo serenamente l'incarico, con leggerezza, come direbbe Bennato: sono solo canzonette. Già mi arrivano delle canzoni, via whatsapp, o i file sulla mail. Le ottime case discografiche, sia le major sia gli indipendenti iniziano a proporre brani. Certo la scelta delle canzoni è al centro, sento molto questa responsabilità. Poi per quanto riguarda il resto, metti su un programma televisivo, importantissimo. È come quando gioca la nazionale, diventiamo tutti commissari tecnici”.

Sugli amici e colleghi di sempre Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, il conduttore ha detto: “Non ci saranno, sarebbe troppo banale! Magari mi faranno una sorpresa ma vedremo. Quando lo condussi la terza volta mi fecero una sorpresa, li vidi arrivare dal fondo del teatro e fu davvero emozionante, io mi commuovo ancora adesso quando ne parlo".