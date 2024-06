Fedez torna sui social e non è solo...Tra le foto anche quella da un ospedale

18 giugno 2024 a

Dopo le insistenti voci sulle sue condizioni di salute e di un presunto ricovero, Fedez interrompe il silenzio social e pubblica un carosello di foto con la cagnolina Paloma, il golden retriever rimasto a casa con Chiara Ferragni dopo la separazione della coppia. Il rapper, che da giorni non pubblicava contenuti, è tornato a postare oggi una serie di immagini per aggiornare i suoi follower: tra le tante, è spuntata anche quella scattata in un ospedale, con una flebo inserita nel braccio e un dito medio a favore di camera. "Non mi fa piacere, non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo cura esclusivamente io e ora non lo vedo più... La prendo sul ridere, prendo tutto così altrimenti mi metto le ali di cartone e mi butto dal balcone...", aveva detto una decina di giorni fa, rispondendo alle domande dello streamer GrenBaud su Paloma in una diretta twitch.

Nessuna traccia, tra gli scatti, della presunta nuova fiamma Garance Authié. La modella, che più volte è stata pizzicata in compagnia del rapper dai fotografi, ha chiesto ai suoi sostenitori se fossero pronti per "un'estate italiana", lasciando intuire che fosse intenzionata a trascorrere parecchio tempo nella Penisola. Tuttavia, sembra anche che sia disposta ancora a tenere privato il nuovo flirt. Il cuore di Ferragni, intanto, pare che sia tornato a battere per Andrea Bisciotti, il bel medico 31enne che l'influencer avrebbe visto “spesso a Forte dei Marmi, una località battuta da Ferragni anche quando era la compagna di Fedez. E anche sulla costa versiliese se ne parla molto, è il gossip del momento d’altronde“, ha scritto Repubblica.