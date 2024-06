Fedez perde la causa con Daniela Martani. “Ferragnez palloni gonfiati”, la decisione

Francesco Fredella 18 giugno 2024 a

Fedez contro Daniela Martani. Carte bollate e tribunali. Stavolta, Fedez ha perso la causa contro la Martani che ha definito in passato i Ferragnez “idioti palloni gonfiati”. L’ex concorrente del Gf vip si scagliò contro Chiara Ferragni e Federico per la festa organizzata in un supermercato. Oggi è arrivata la sentenza: nessun risarcimento per il rapper. A darne notizia è Dagospia, che racconta come a Fedez non spetti nessun risarcimento di 100 mila euro che avrebbe chiesto alla Martani trascinandola in tribunale.

Per il giudice, insomma, è infondata la richiesta del rapper perché il post "rientra nel diritto di critica" e anche perché i termini usati (‘idioti palloni gonfiati') "risultano leciti alla luce del contesto", oltre che non "particolarmente volgari o infamanti". Subito è arrivato il commento dell’ex concorrente del Grande Fratello vip, che ha reagito così: "Dopo una persecuzione giudiziaria durata 6 anni, finalmente è finita. Fedez ha perso per la quarta volta in tribunale”.