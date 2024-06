Chiara Ferragni esce allo scoperto? "Vorrei tu fossi qui": la dedica social

17 giugno 2024 a

a

a

Dopo che per settimane si è parlato dei nuovi flirt di Fedez, è arrivato il momento di Chiara Ferragni. Pare infatti che l'influencer, dopo la profonda crisi dovuta prima al pandoro gate e poi alla separazione dal marito, abbia iniziato a frequentare Andrea Bisciotti, un ortopedico toscano di trentuno anni. I due, stando a quanto si appreso sul web, si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune durante uno dei soggiorni dell'imprenditrice digitale a Forte dei Marmi. La diretta interessata, al momento, non ha nè confermato nè smentito le voci che stanno circolando con insistenza sul suo conto, ma sui social qualcosa lascia intuire che il suo cuore sia tornato a battere forte.

Fedez sparito dai radar: la risposta dell'ospedale alle voci sul ricovero

Non solo scatti che la ritraggono sorridente e solare, ma anche una storia Instagram con una frase quanto sibillina quanto magniloquente. "Vorrei tu fossi qui", ha scritto Ferragni su una foto di Capri, dove si è recata per trascorrere qualche giorno di serenità. Presente anche l'emoticon del cuore. Possibile che sia un messaggio implicito per la nuova fiamma? Nessuno può dirlo. I fan, però, leggono negli occhi dell'imprenditrice digitale una nuova luce e sul profilo la incoraggiano con parole cariche di ottimismo.