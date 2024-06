Chiara Ferragni alla corte di Milly Carlucci? Lei non smentisce: "Grande personaggio"

18 giugno 2024 a

Chiara Ferragni sarà una dei nuovi concorrenti di Ballando con le stelle? È questa la domanda che oggi rimbalza da un sito all'altro. La nuova stagione è ancora un cantiere aperto: molti sono i punti interrogativi sul cast, pochi sulla giuria. Intanto, però, iniziano a guadagnare terreno le indiscrezioni sui papabili vip pronti a scendere in pista e pare che l'influencer sia tra le celebrità adocchiate dalla signora del sabato sera Milly Carlucci. All'imprenditrice digitale ha fatto riferimento Selvaggia Lucarelli, ospite di Alberto Matano e giurata storica del programma. "Milly ce la facciamo ad avere Chiara Ferragni quest'anno a Ballando? Secondo me quest'anno ci dice di sì", ha detto in maniera ironica la giornalista, che all'ascesa e al crollo dei Ferragnez ha dedicato il suo ultimo libro.

Scambio di battute, quello che si è consumato su Rai1, che è stato ricordato a Carlucci nell'ultima intervista: "E io ho risposto: 'Perché non la contatti tu?'", ha affermato la conduttrice al Corriere della Sera. Poi la risposta secca alla domanda se le piacerebbe avere l'imprenditrice digitale nel cast: "Chiara Ferragni è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo", ha detto, assciurandosi di non confermare o smentire la sua intenzione di far partire le trattative per avere l'influencer in gara.