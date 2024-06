Fedez sparito dai radar: la risposta dell'ospedale alle voci sul ricovero

16 giugno 2024 a

Che fine ha fatto Fedez? È questa una delle domande che più rimbalzano con insistenza sul web. Il rapper è sparito dai radar. Nessuna traccia sui social network, dove solitamente aggiorna i fan. Assente anche al Tim Summer Hits. Nonostante non risulti alcun ricovero del cantante al San Raffaele di Milano, le voci non si placano. La notizia è stata subito smentita, fin da venerdì, a Pomeriggio 5 Cinque: l’inviato del programma di Myrta Merlino ha solamente confermato un lieve malore.

"Sui social network ma anche sui giornali online si è diramata una notizia, ovvero che Fedez stesse male e fosse ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Non è così. Possiamo dirvi con certezza che Fedez è stato poco bene ma non è ricoverato in ospedale. È sotto stress. Possiamo immaginare sia per la separazione da Chiara Ferragni, sia per la questione sull’indagine dopo il pestaggio di Iovino. Una serie di eventi e conseguenze che lo hanno portato a stare poco bene. Possiamo dare con certezza che non è ricoverato", ha scandito. Smentita che è stata confermata anche dall'ospedale San Raffaele, come riporta il Corsera.

Chiara Ferragni, intanto, sembra godersi i primi assaggi d'estate. In questi giorni, per esempio, è scappata a Capri in compagnia di amici. Foto la ritraggono abbronzata, sorridente e finalmente solare. Ma non è tutto, perché nelle ultime ore un'indiscrezione ha fatto infiammare il mondo del gossip. Pare infatti che l'influencer abbia una nuova fiamma. Si tratterebbe di Andrea Bisciotti, un ortopedico toscano classe 1993 che lavora presso l’Humanitas di Milano.