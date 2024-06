Kate Middleton, le parole sussurrate dal principino George: "Sembrano tutti..."

15 giugno 2024 a

a

a

Il mondo intero ha puntato gli occhi su Kate Middleton, che dopo mesi di assenza dalla scena pubblica ha deciso di partecipare al Trooping the Colour, l’annuale parata militare che celebra il compleanno del re e che si svolge nella cittadella di Whitehall, nel cuore di Londra. Mai un ritorno è stato tanto atteso. Sicuramente dimagrita, ma elegante e radiosa, la principessa del Galles ha assistito, assieme al marito William, ai tre figli, a re Carlo e alla regina Camilla, al passaggio dei velivoli della Raf affacciandosi al balcone di Buckingham Palace. La città. in festa, l'ha accolta con affetto. La malattia, di certo, non l'ha abbandonata. "Come saprà chiunque si sottoponga a chemioterapia, ci sono giorni sì e giorni brutti. In quei giorni brutti ci si sente deboli, stanchi e ci si deve arrendere al riposo del corpo. Ma nelle giornate buone, quando ci si sente più forti, si vuole sfruttare al massimo la sensazione di stare bene", ha rivelato ieri.

Video su questo argomento Kate ritorna in pubblico e... Come sta: il dettaglio dalla cerimonia per Re Carlo | GUARDA

Al fianco della futura regina, come da rito, la sua famiglia e i suoi bambini. Sono tante le immagini che stanno intasando i social network. Grande attenzione, soprattutto, ha catturato il principino Louis, simpatico a molti per le sue smorfie divertenti. Una lettrice labiale, Juliet Sullivan, ha rivelato poi al Daily Mail le tenere parole che il principino George avrebbe detto alla mamma durante la parata per rassicurarla. "Sembrano tutti così felici": è questa l'osservazione rasserenante che il bambino avrebbe sussurrato a Kate mentre osservavano insieme la folla riunita per osannare la famiglia reale e, in particolar modo, il monarca.