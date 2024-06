Kate Middleton, il dolce gesto di re Carlo che non passa inosservato...

15 giugno 2024 a

Kate Middleton è tornata sulla scena pubblica. Dopo un tam tam impazzito di ipotesi e di supposizioni, la principessa del Galles ha partecipato al Trooping the Colour, la cerimonia che si tiene ogni anno per celebrare il compleanno ufficiale del sovrano britannico. Abito bianco, cappello elegante, la futura regina è apparsa dimagrita ma radiosa e fiduciosa nel futuro. Kate è stata fotografata prima in auto mentre si dirigeva a Buckingham Palace, poi sul balcone insieme a tutta la famiglia reale. Un gesto, tra gli altri, non è sfuggito ai più attenti. Stando a quanto riporta il Daily Mail, infatti, re Carlo III avrebbe scelto di posizionarsi proprio vicino alla principessa e non vicino al figlio come di consueto.

Kate "dimagrita ma...": il dettaglio che non sfugge. Londra in festa

"E con un dolce gesto da parte del monarca, Kate si è messa accanto a Charles - un cambiamento rispetto alla disposizione dell'anno scorso, quando suo marito, il principe William, era accanto a lui", si legge sul sito del quotidiano inglese. Accortezza, quella del sovrano, che è piaciuta molto al popolo britannico. Da considerare, infatti, è che sia il re che la principessa sono stati colpiti da una forma di tumore e che, proprio per questa cattiva compagnia condivisa, hanno rafforzato un rapporto già solido e limpido agli occhi di tutti.