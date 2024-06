Meteo, “fortemente sopra media”. Sottocorona anticipa l'arrivo di temperature molto alte

15 giugno 2024 a

Un focus sul meteo su La7. Il meteorologo Paolo Sottocorona si collega come di consueto durante la puntata di Omnibus per fare un punto sul tempo e andandosi in particolare a concentrare sulla situazione delle temperature, con un quadro di quelle sopra la medie e di quelle sotto la media degli ultimi 30-40 anni: “La giornata di oggi vede centro e sud sopra la media, non tantissimo, un po' di più sulle isole, il nord invece entra nella zona sotto media, come la Francia, parte della Spagna, il Portogallo, l’Inghilterra, c'è una zona di aria più fredda, abbiamo visto un passaggio di una perturbazione, quindi al nord siamo sottomedia. Non significa che faccia freddo, le medie sono quelle di metà giugno e quindi capite che non sono valori bassi, però queste sono leggermente inferiori. Passando alla giornata di lunedì quella zona fredda scompare quasi del tutto, le zone del nord sono con sostanzialmente temperature massime precise, identiche a quelle che ci danno le medie. Centro e sud leggermente sopra media, non moltissimo, però sono belle giornate e quindi le temperature si fanno sentire. Nella giornata di mercoledì c’è di nuovo molto caldo, tranne sul nord ovest. Tutte le altre regioni sono fortemente sopra media quindi tempo più stabile e temperature anche molto alte. Venerdì la parte più calda si sposta verso est, interessa ancora il sud, centro e nord con valori leggermente sopra la media e di nuovo aria un poco più fredda che arriva vicino. Non ci saranno sconvolgimenti”.

Concluso il punto specifico si passa quindi alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, sabato 15 giugno, le zone alpine, specie quelle centrali, risentono del passaggio di quella perturbazione, quindi con fenomeni intensi, così come ci sono sulla vicina Francia e sulla Svizzera. Però come si arriva in pianura scompaiono anche le eventuali precipitazioni, così come al centro e al sud, c’è il grigio di qualche nuvola ma non è che quando c'è alta pressione il cielo è sempre totalmente sereno, qualche nuvola c’è, ma precipitazioni no. Nella giornata di domenica 16 giugno questi fenomeni sulle zone alpine scompaiono, restano delle piccole zone di leggera instabilità, ma in un contesto molto stabile, Sardegna, fra Umbria e Marche, anche sulle coste dell’Abruzzo, qualche debolissima pioggia ma sono casi veramente diciamo sporadici e ridottissimi. Nella giornata di lunedì 17 giugno si conferma una situazione di tempo stabile, fra Umbria e Marche c’è l'ipotesi di qualche precipitazione nel pomeriggio, in prevalenza deboli quelli che interessano anche le zone alpine, quindi ecco perché poi le temperature salgono, il tempo si mantiene sostanzialmente stabile”.

Sottocorona conclude il suo appuntamento esponendo le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ci sono valori abbastanza alti, più bassi sulle fasce alpine, anche in Liguria, sennò si va oltre i 24/25 gradi anche sulla sulla pianura padana. Poi su Sardegna, Sicilia e Puglia si rivà oltre i 30 nuovamente. Le temperature tendono a salire. La tendenza nelle prossime 24 ore è di diminuzione soltanto in Sardegna, anche forte, come se oggi facesse un picco e domani si ristabilisse, stazionaria al nord e al centro, ancora in aumento la tendenza al sud”.