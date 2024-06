Prezzi benzina, salgono le medie dei carburanti. Via al cambio di rotta

14 giugno 2024 a

Correzioni al rialzo per le medie dei prezzi praticati di benzina e diesel sulla rete carburanti e nuovi ritocchi all’insù arrivano oggi da parte di Q8 (+1 centesimo sui prezzi raccomandati di entrambi i prodotti). Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, ieri hanno chiuso in salita, in particolare sul diesel. Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 13 giugno, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,850 euro/litro (1,848 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,835 e 1,863 euro/litro (no logo 1,841). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,700 euro/litro (rispetto a 1,698), con i diversi marchi tra 1,688 e 1,710 euro/litro (no logo 1,694).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,993 euro/litro (1,991 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,923 e 2,067 euro/litro (no logo 1,901). La media del diesel servito è 1,844 euro/litro (contro 1,842), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,779 e 1,915 euro/litro (no logo 1,753). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,714 e 0,734 euro/litro (no logo 0,700). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,311 a 1,360 euro/kg (no logo 1,324).