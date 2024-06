Kate Middleton "dimagrita ma...": il dettaglio che non sfugge. Londra in festa

15 giugno 2024 a

Londra in festa per la tradizionale parata Trooping the Colour che celebra il compleanno pubblico del re. Alla marcia sono stati chiamati a prendere parte oltre 1.400 ufficiali e soldati, insieme a 200 cavalli e oltre 400 musicisti. A guidare la parata quest’anno sono state le Guardie Irlandesi, con la loro mascotte, un levriero irlandese. Carlo III ha passato in rassegna le schiere di militari seduto in una carrozza Ascot landau con la regina Camilla, al contrario dell’anno scorso quando aveva ispezionato le truppe a cavallo. Il monarca 75enne si sta riprendendo dalle cure dopo che all’inizio di febbraio aveva annunciato che gli era stato diagnosticato un tumore. Alla parata ha preso parte anche la principessa Kate, il primo impegno pubblico da quando a marzo ha scioccato il Regno Unito annunciando di essere in cura dopo un’operazione per un cancro. Vestita di bianco con cappello coordinato e un grande fiocco sulla spalla a strisce bianche e nero, Kate è apparsa dimagrita ma sorridente, accompagnata dai tre figli George, Charlotte e Louis in carrozza mentre il marito, William, era a cavallo come i due fratelli del re, Edoardo e Anna. Non sono mancati gli anti-monarchici, che sono stati ripresi dalle telecamere mentre fischiavano le auto e le carrozze dei membri della famiglia reale.

"Sto meglio". La verità di Kate Middleton: dove la vedremo in pubblico

Kate è rimasta lontana dai riflettori per quasi sei mesi: un’assenza importante che è stata molto sentita dal pubblico. In una dichiarazione diffusa ieri, la principessa di Galles ha voluto rincuorare i suoi sostenitori, assicurando che sta «facendo buoni progressi» nelle cure, ma che tuttavia dovrà continuare per diversi altri mesi perché «non è ancora fuori pericolo». Ci sono «giorni buoni e giorni cattivi» come per chiunque si sottopone alla chemioterapia. «Non vedo l’ora di partecipare alla parata del compleanno del re questo fine settimana con la mia famiglia e spero di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l’estate», ha fatto sapere Kate. Da Palazzo non hanno voluto specificare a quali eventi estivi potrà partecipare: la prossima settimana ci sarà il Royal Ascot, ma nè lei nè William sono noti per l’amore per le corse, e più avanti a giugno ci sarà la visita di Stato dell’imperatore e imperatrice del Giappone. La principessa ha ringraziato per i tantissimi messaggi di sostegno che ha ricevuto: «Hanno fatto un’enorme differenza per me e William e hanno aiutato entrambi a superare alcuni dei momenti più difficili». Insieme al messaggio è stata diffusa una sua foto, scattata da Matt Porteous nella tenuta di Windsor, che la ritrae serena, appoggiata al tronco di un grosso albero.