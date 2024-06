La verità di Kate Middleton: "Sto meglio, mi vedrete in pubblico"

14 giugno 2024 a

a

a

Kate Middleton si sbilancia e su Instagram annuncia la sua partecipazione alle celebrazioni per il compleanno del Re Carlo. Le manifestazioni sono note col nome di "Trooping the Colour" e, naturalmente, la notizia ha provocato la felicità della famiglia reale in toto e, in particolare del consorte, il principe William.

Kate Middleton, la lettera che scatena le voci: la data del ritorno in pubblico

La principessa del Galles ha ringraziato gli inglesi per il sostegno ricevuto negli ultimi mesi. «Hanno fatto una enorme differenza per William e me e ci hanno aiutato a superare i momenti più difficili - ha scritto - Hanno fatto un'enorme differenza per William e me e ci hanno aiutato a superare i momenti più difficili. Sto facendo buoni progressi ma come sa chi ha esperienza della chemioterapia ci sono giorni buoni e giorni brutti. Nei giorni brutti ti senti debole e stanca e devi arrenderti alla necessità del corpo di riposarsi. Ma nelle giornate buone, quando ti senti più forte, vuoi approfittare del fatto che stai bene».