Kate riappare per fare la spesa, il commesso rivela: "Sembra stare bene"

Kate Middleton è sparita dai radar. Dopo aver dichiarato ufficialmente di essere malata e di avere quindi bisogno di privacy e di ottimismo, la principessa del Galles ha smesso di presenziare agli eventi pubblici e ha disdetto tutti gli impegni per un periodo di tempo non precisato. Eppure, qualcuno l'ha vista. Pare infatti che la futura regina, approfittando delle prime belle giornate, sia uscita insieme al marito William e ai loro tre figli George, Charlotte e Louis. A testimoniarlo è stato il commesso del negozio alimentare in cui le figure reali avrebbero fatto la spesa.

Così com'era successo quando iniziavano a circolare i primi dubbi sull'assenza e Kate era stata immortalata in tenuta ginnica insieme al principe William, anche questa volta "galeotta è stata la spesa", scrive Il Messaggero. Dopo che per intere settimane si sono rincorse voci sulle condizioni di salute della principessa, sono spuntate le parole di un uomo che ha raccontato di averla vista. Nel weekend il futuro re e la futura regina sono andati nel Norfolk, ad Anmer Hall, nella loro casa di campagna. Lontana dal caos e dalla frenesia di Londra, Kate ha scelto di fare provviste.

Il commesso di un negozio alimentare Bakers e Laners ha raccontato l'incontro. L'unica persona che è riuscito a incontrare la 42enne ha detto: "Il Principe ha comprato delle tortine al cioccolato e zenzero - ha raccontato - Vengono regolarmente, ma spesso nessuno li riconosce. Sono persone semplici e discrete. Qui tutti rispettano l’esigenza di privacy e di vita normale di cui questa famiglia ha bisogno. Quello che posso dire è che Kate sembra stare bene".