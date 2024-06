Meteo, temporali e abbassamento delle temperature. Ma c'è una data clou per il miglioramento

12 giugno 2024 a

Dopo il gran caldo dello scorso weekend che tempo bisogna aspettarsi durante questa settimana? A fare un punto del meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega durante la puntata del 12 giugno di Omnibus, mostrando la carta europea: “Di nuvole sull’Italia ce ne sono un po, queste più a nord danno anche qualche pioggia. Siamo in una zona che è un po’ una terra di nessuno, perché l’alta pressione si trova più a est, sul Mediterraneo Orientale, lì mancano le nuvole, noi non siamo in una zona particolarmente perturbata, però una certa instabilità si manifesta, soprattutto nel pomeriggio”.

L’esperto passa quindi alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Per la giornata di oggi, mercoledì 12 giugno, ecco i fenomeni che al nord sono in maniera molto isolata, ma possono essere ancora intensi, anche temporali o rovesci. Ma sono molto isolati. Quelli che riguardano l'Emilia Romagna, siamo in quelle zone di pianura, l’Umbria, le Marche e poco altro sono invece deboli o localmente moderati. Poi il sud, il versante tirrenico, forse qualche nuvola passa, ma sicuramente pioggia no. Come evolve questo tempo? Giornata di domani, giovedì 13 maggio, miglioramento sul Piemonte, sulla Valle d’Aosta, però ancora sulla Liguria, su parte della Lombardia e sul Veneto c'è questa zona con fenomeni intensi, sulle altre zone le piogge ci sono ma sono meno intense rispetto a oggi. Compare però un'altra zona, che prende il medio versante Adriatico, prende le Marche, prende l’Abruzzo, in parte il Molise, anche qui abbiamo questi fenomeni piuttosto intensi. Sempre a margine di questa situazione, con un tempo più stabile, il versante tirrenico, il sud, le isole maggiori, qualche debole pioggia in Calabria ci potrebbe essere, ma è una zona di tempo più stabile. Arriviamo - prosegue Sottocorona - alla giornata di venerdì 14 giugno in cui rimane veramente ben poco, al nord qualche precipitazione sulle zone alpine e soprattutto sul Piemonte e sulla Valle d'Aosta nel pomeriggio, ma è un po' una normalità a quel livello, sennò ampie schiarite anche al nord al centro, al sud resta qualche pioggia molto debole e isolata fra Molise e Gargano. Ma insomma è un tempo decisamente più stabile”.

Sottocorona si concentra infine sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Moderate, basse, per la stagione al nord, su livelli medi al centro, ancora qualche caso di temperature più elevate al sud, ma già erano scese molto rispetto ai picchi dei giorni scorsi del fine settimana. Quindi ancora oggi potrebbero avere qualche caso dei valori relativamente elevati, zone interne della Sicilia soprattutto. Però la tendenza nelle prossime 24 ore è di una diminuzione al sud, al centro e forse ancora sull’Emilia Romagna. Quindi tornano su valori normali, l’abbassamento in questo caso questo è. Leggeri aumenti invece soprattutto sulla parte di nord est”.