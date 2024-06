Meteo e fenomeni estremi, Giuliacci è netto: "Quali sono i fatti?". E sugli ambientalisti...

09 giugno 2024 a

a

a

Le emissioni di gas serra continuano a scaldare la superficie terrestre a un ritmo senza precedenti e, parallelamente, aumenta la frequenza e l’intensità degli eventi estremi: ondate di calore, siccità e incendi da una parte; acquazzoni, nubifragi e grandine dall'altra. Il tema del rischio climatico sta conquistando sempre di più una posizione in primo piano ed è stato uno degli argomenti che Sabrina Scampini ha lanciato sul tavolo del dibattito a Stasera Italia, il talk-show che va in onda su Rete 4. Ospite in studio, Mario Giuliacci ha provato a spiegare il motivo di questi fenomeni meteorologici imprevedibili.

"Più intensa ed estesa". Sottocorona: dove arriva la pioggia

"Io sono un fisico sperimentale e sono abituato a distinguere i fatti dalle opinioni. I fatti sono quelli che si verificano con prove strumentali": così ha esordito il celebre fisico dell'atmosfera. "Oggi Lamezia Terme è stata la città più calda d'Italia, 36 gradi. Lo ha detto il termometro", ha ricordato per fare un esempio di dati concreti. "Quali sono i fatti? Il sole invia 180 unità di calore, la Terra ne perde 390. Per fortuna c'è un altra entrata di calore: l'effetto serra", ha continuato il meteorologo. "L'Italia è l'unico Paese europeo che non ha costruito i vasi idrici. Questa colpa gli ambientalisti se la devono prendere", ha poi aggiunto.