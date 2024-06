MeteoGiuliacci, bomba su giugno: "Fenomeni violenti" , il rischio ribaltone

10 giugno 2024 a

Cosa ci aspetta dal punto di vista del meteo per giugno, il mese che dà il via all'estate? Tra previsioni e tendenze non mancano colpi di scena. A lanciare una "messaggio ai naviganti" è MeteoGiuliacci che spiega come la "settimana prossima si instaurerà un pattern potenzialmente pericoloso sull'Italia". In che senso pericoloso? Parliamo delle condizioni da cui possono scaturire "fenomeni meteo violenti, per non dire estremi".

Nel dettaglio, un "vasto promontorio africano" sta interessando il Mediterraneo ma no non riesce a investire il Nord Europa, dove insistono flussi di aria fredda e umida, spiega il sito che ospita le previsioni del tempo del colonnello Mario Giuliacci. Ebbene, il Nord Italia è terra di confine tra l'anticlone africano e le correnti del nord, pin pratica è una "condizione predisponente per fenomeni meteo violenti" come grandinate e forti raffiche di vento, o "estremi" come temporali violentissimi, enormi grandinate e trombe d'aria. Impossibile prevederlo oggi, ma gli esperti avvertono che nei prossimi 7 giorni "dovrebbero instaurarsi delle condizioni che potrebbero portare a fenomenologia violenta in diverse regioni, le prime fra tutte la Pianura Padana e a maggior ragione a nord del Po, con il focus principale il Triveneto". Nei prossimi aggiornamenti meteo ne sapremo di più.