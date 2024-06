DiMartedì, Fornero spara a zero su Vannacci e Storace la ammutolisce: “Sei il giudice?”

12 giugno 2024 a

a

a

Si infiamma lo scontro sul generale Roberto Vannacci tra Francesco Storace ed Elsa Fornero nel corso della puntata dell’11 giugno di DiMartedì, il programma tv di La7 condotto da Giovanni Floris. A prendere la parola è l’ex ministro del governo Monti, che chiarisce il suo pensiero sulla Lega: “Non ho mai detto di essere d’accordo con Umberto Bossi e nessuno lo santifica, diciamo che è una questione di rispetto delle persone e mi sembra che nella tradizione della Lega di Matteo Salvini il rispetto delle persone sia all’ultimo posto. C’è l’illusione che viene sistematicamente venduta, odio, disprezzo e acredine che vengono creati, tutto questo è nella predicazione di Salvini. Ma gli elettori se ne sono accorti, tanto è vero che è dovuto ricorrere ad un altro che lo imita, Vannacci, per dover trovare dei voti. Tenuti ingannando le persone”.

Successo preoccupante: Fratoianni tracima d'odio per il botto del generale Vannacci

Il discorso di Fornero fa saltare Storace dalla poltrona: “Lei questa ebbrezza del voto non l’ha mai ricevuta, 500mila voti sono tantissimi, lei non li ha mai presi 500mila voti. Ingannare? Ma chi è lei? Il giudice degli altri? Pensasse a quello che ha combinato lei”. Mentre Floris cerca di riportare la calma Fornero conclude il suo discorso, con un altro assalto frontale al neo europarlamentare: “Molte delle cose che Vannacci ha detto sono esattamente contrarie allo spirito della Costituzione, infatti io non lo chiamo più generale, perché ha disonorato questo appellativo”.