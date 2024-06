Prima di domani, Fratoianni rosica per il successo di Vannacci: “Ci dovremmo preoccupare”

11 giugno 2024 a

Si discute dell’elezione di Ilaria Salis durante la puntata dell’11 giugno di Prima di domani, il talk show di Rete4 che vede alla conduzione Bianca Berlinguer. Tra gli ospiti presenti in studio c’è Nicola Fratoianni, numero uno di Sinistra Italiana, che insieme ai Verdi di Angelo Bonelli ha fatto eleggere la maestra anarchica nel corso delle elezioni Europee, dove i due partiti si sono presentati con la lista Avs: "Ilaria Salis si dichiara innocente, è in carcerazione preventiva accusata, è bene che Vittorio Feltri se lo ricordi, visto che notoriamente fa il garantista di solito. Io lo faccio con tutti e tutte, mi piacerebbe che lo si facesse anche nei confronti di una nostra connazionale di 39 anni che è stata per sedici mesi in carcerazione preventiva. Tanti cittadini italiani l’hanno votata, in democrazia l'hanno scelta. Ci sono tanti italiani che hanno votato Vannacci. Il voto è libero quindi. Anche un tizio che ha detto ‘fate la decima sulla scheda’ è stato votato. Io penso che – chiosa Fratoianni sul generale Vannacci - ci dovremmo preoccupare e sentirci turbati di più da un tizio che si presenta alle elezioni e lo fa invocando ed evocando la Decima Mas“.