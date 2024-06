Selvaggia Lucarelli senza filtri: "Ferragni? L'ho contattata. Più recuperabile di Fedez"

11 giugno 2024 a

"Con Chiara Ferragni non ho mai avuto alcun tipo di contatto": così Selvaggia Lucarelli vuota il sacco e dice tutta la sua verità ai microfoni di The BSMT, il podcast condotto da Gianluca Gazzoli. "Neanche un messaggio su Instagram? Niente?", l'ha incalzata lui. "Quando ho scritto questo libro ho provato a contattarla perché volevo la sua versione dei fatti, ma il suo avvocato mi ha risposto che Chiara Ferragni non rilasciava interviste e che mi sarei assunta la responsabilità delle mie parole", ha raccontato la giornalista, che ha da poco pubblicato il volume in cui analizza l'ascesa e il crollo dei Ferragnez, focalizzandosi soprattutto sul caso del pandoro e della beneficenza.

Poi il discorso si è spostato su Fedez. "L'ho sentito qualche volta. Abbiamo anche discusso al telefono con toni accesi", ha confessato Lucarelli, che sui social non ha mai nascosto il suo non essere d'accordo con molte scelte del rapper. Sulla decisione di non partecipare a Muschio Selvaggio (l'aveva invitata Fedez stesso), la giornalista ha detto che "in quel momento, da un punto di vista mediatico, ero più potente di lui. Il falena voleva prendersi la mia luce o farsi giustizia in modo scomposto". Gazzoli ha chiesto alla sua interlocutrice se incontrerebbe l'influencer. "Non so se avrebbe voglia. Io in realtà avrei voglia di farle delle domande. Tra i due la più recuperabile è lei. Non mi piacerebbe parlare con Fedez. Lo vedo troppo avvitato su se stesso", ha concluso.