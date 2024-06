Selvaggia Lucarelli stronca Fedez: "Pessimo rapper e marito"

Alice Antico 08 giugno 2024 a

a

a

“Sexy Shop”, il nuovo singolo di Fedez ed Emis Killa, continua a macinare successi e si posiziona al terzo posto nella classifica Fimi. I più pensavano che il brano sarebbe stato un vero e proprio dissing verso Chiara Ferragni da parte di Fedez, ma il rapper stesso ha dichiarato che lui “Non gioca con la madre dei suoi figli”, ed è per questo che la canzone si concentra principalmente su alcune persone intorno all’influencer, come il suo noto ex-agente Fabio Maria d'Amato. Ad ogni modo, Selvaggia Lucarelli non si è lasciata sfuggire il piacere di esprimersi anche in questo caso e, come riportato da “Today”, ha detto in modo diretto: "Oltre che un pessimo marito, anche un pessimo rapper, visto che si ispira a Shakira e le parole sono ineleganti per uno che aveva dichiarato che avrebbe tutelato moglie e figli. Ho il sospetto che sarà proprio Fedez a farci stare simpatica di nuovo la Ferragni". La giornalista non ci é andata leggera, ovviamente, ed ha commentato il rapper anche da un punto di vista personale, oltre che professionale. "Le voci che girano lo descrivono come una persona ossessionata dall’idea che gli altri vogliano fregarlo, rubargli i soldi, approfittarsi di lui. Penso sia un problema di proiezione sugli altri del proprio comportamento. Questa, però, assomiglia a una diagnosi, e non dovrei farla io. Questo volersi far male da solo è un tratto di personalità interessante".

"Nessuna battaglia legale": Ferragnez, avvocati al lavoro per un accordo

Nel frattempo, Fedez non se ne sta con le mani in mano: si parla infatti del remix di un suo celebre brano, lo storico ”Cigno nero" con Francesca Michielin che, in questo caso, vedrebbe l'originale aggiunta di una strofa di Rondo. Un tempismo che non é assolutamente casuale: il remix arriva, infatti, pochi mesi dopo la separazione da Chiara Ferragni. Non a caso, quindi, il rapper sfrutta ora un suo grande successo del passato, attualizzandolo su quanto successo recentemente con l’influencer. Per di più, in una diretta con GrenBaud, Fedez ha fatto sentire un’anteprima del tanto discusso singolo che non parlerebbe particolarmente male di Chiara ma sembrerebbe soffermarsi maggiormente sui momenti difficili della vita di Fedez, come il suo tumore. Sarà cosí? Staremo a vedere. Quel che è certo, per il momento, è che anche questo passo da parte del rapper non è affatto piaciuto a Selvaggia Lucarelli. E Chiara Ferragni cosa ne penserà invece?