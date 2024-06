Fedez schiera gli stessi avvocati di una vip nota: chi è. E sul cane di Ferragni...

Francesco Fredella 10 giugno 2024 a

Ora per il divorzio da Chiara Ferragni, uno dei più mediatici di sempre, spuntano gli stessi avvocati scelti da Ilary Blasi. Fedez, secondo rumors, avrebbe scelto proprio loro per andare avanti verso una separazione consensuale. I Ferragnez, lontani ormai da mesi, cercano un accordo. Il Messaggero, intanto, fa sapere che la loro priorità resta la tutela dei due figli, Leone e Vittoria.

"Nessuna battaglia legale": Ferragnez, avvocati al lavoro per un accordo

Per quanto riguarda i legali, invece, Fedez ha dato incarico agli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci. La Ferragni si è affidata al legale Daniela Missaglia. Il resto sarà deciso in tribunale nel corso di una separazione che ha tutto il sapore del "capolavoro mediatico" e accenderà ancora una volta la temperatura dell'estate che è alle porte.

"Pessimo marito e rapper". Perché Lucarelli stronca Fedez

C'è poi la questione Paloma, il cane dei Ferragnez. "Non sono felice di non vederla", ha raccontato Fedez. "Paloma non ce l’ho io, ma che devo fare, devo piangere? È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più”, ha continuato il rapper.