Fedez e Garance Authié, "ha dormito con lui e poi...": il retroscena esplosivo

Un altro grande colpo di Fabrizio Corona, re del gossip. Stavolta, dopo decine e decine di scoop, ne spara uno su Fedez.

Sul suo sito Dillinger News, rivela che Fedez ha conosciuto Garance Authié, la modella con cui è stato avvistato a Montecarlo, durante il Coachella. Il rapper, infatti, era lì nel corso di un viaggio in America (prima a New York e poi a Los Angeles).

Tra Fedez e la modella sembra che ci sia stato un colpo di fulmine. “Domenica sera la parigina dorme con Federico, al suo fianco, nel suo letto, ed è la prima volta nel suo periodo da single che una ragazza attratta dal personaggio, dalla fama e dai soldi, non ci stia subito dalla prima sera. Questo lo manda via di testa: non gli risponde ai messaggi, fa ghosting, se la tira, non lo cerca”, dice ancora Corona.

“Federico racconta a tutti i dettagli di quel weekend ironizzando, ma con un velo malinconico e di tristezza e insiste insiste insiste fino a quando, per farla venire, la convoca pagandola per realizzare il video della sua nuova canzone. Venerdì Federico la porta al Bvlgari con la sua Ferrari, pranzano e il pomeriggio lei va con le sue amiche”, conclude l’ex re dei paparazzi.